Уфа, , 12:30 — REGNUM Огромное количество жителей Башкирии начали высказывать свою личную готовность принять беженцев с Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Радий Хабиров Kremlin.ru

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Он сообщил, что решение принять в Башкирии беженцев с Луганской и Донецкой народных республик получило общественную поддержку в регионе. Хабиров отметил, что некоторые жители сообщили о готовности взять к себе домой семьи с детьми.

«Это в лучших традициях наших жителей, поэтому всем людям огромное спасибо», — заявил глава региона.

Он отметил, что в связи с тем, что жители проявляют желание помочь беженцам, было решено, чтобы эта работа была организована. В результате был создан общественный штаб поддержки.

«Я хотел поблагодарить тех наших жителей, которые проявили такое большое доброе сердце и высокую ответственность. И за это им огромное спасибо. Очень приятно это. Хотя моральных недоумков тоже много встречается, но их в меньшинстве намного. И мы на них смотрим с жалостью и иронией», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию в ближайшее время могут прибыть около двух тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

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