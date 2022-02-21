Ташкент, 21 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Узбекистане состоялось совещание руководителей (leadership meeting) Акселератора социально-экономических реформ. Об этом 21 февраля сообщили ИА REGNUM в узбекском Центре экономических исследований и реформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Совещание прошло под руководством директора Центра экономических исследований и реформ Обида Хакимова, а также при участии координаторов Акселератора Мухамаджон Бабаджанова, Алишера Халмурзаева и Тимура Ниязматова», — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что в последние годы в республике осуществлен ряд реформ, направленных на повышение социально-экономического благосостояния населения.

«Теперь предложено разработать комплексные меры по системной и объективной оценке результатов реформ и провести количественный и качественный сравнительный анализ (KPI) результатов реформ, создать электронные базы данных, что окажет положительное влияние на сбор, анализ и оценку таких данных, состоящих из значительного объема статистических и других данных», — отметил собеседник агентства.

В связи с этим, указал он, что участниками было принято решение о формировании системы оценки и мониторинга осуществляемых в республике реформ.