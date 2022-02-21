Москва, , 12:01 — REGNUM Каждый из российских спортсменов выложился «по полной» на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

«Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной», — сказал Песков, комментируя девятое место России в неофициальном медальном зачёте.

Он напомнил, что речь идёт лишь о неофициальном медальном зачёте.

По словам Пескова, все в России хотели бы, чтобы все олимпийские медали были у российских спортсменов, однако «это невозможно»: «Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников».

На зимней Олимпиаде в Пекине спортсмены из России получили 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.