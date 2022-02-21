Песков похвалил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде
Москва, 21 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Каждый из российских спортсменов выложился «по полной» на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине
«Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной», — сказал Песков, комментируя девятое место России в неофициальном медальном зачёте.
Он напомнил, что речь идёт лишь о неофициальном медальном зачёте.
По словам Пескова, все в России хотели бы, чтобы все олимпийские медали были у российских спортсменов, однако «это невозможно»: «Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников».
На зимней Олимпиаде в Пекине спортсмены из России получили 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.