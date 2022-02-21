Атак, Йемен, , 12:03 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по территории страны, находящейся под контролем правительственных войск. Об этом 21 февраля сообщает Belqees-TV.

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По данным журналистов, под удар попал район Хиран провинции Хаджа. Баллистическая ракета поразила здание школы имени Халида бин аль-Валида в деревне аль-Данана, которое использовалось правительственными войсками в качестве штаба.

Отмечается, что в результате обстрела здание было полностью разрушено.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что ракета хуситов поразила здание школы аль-Вахда в районе Хариб в провинции Мариб. Жертвами атаки стали трое детей, десятки человек получили ранения.