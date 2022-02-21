Джакарта, , 11:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что каждая человеческая душа должна быть спасена при любых обстоятельствах, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

По словам президента, в Индонезии высок риск стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Глава государства надеется, что Национальное поисково-спасательное агентство должно быть готово к опасным условиям.

Джоко Видодо призвал агентство использовать новейшие технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что по состоянию на 21 февраля в стране зарегистрировано 5277 случаев заражения штаммом «Омикрон».

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