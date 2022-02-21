Джакарта, 21 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что каждая человеческая душа должна быть спасена при любых обстоятельствах, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

По словам президента, в Индонезии высок риск стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Глава государства надеется, что Национальное поисково-спасательное агентство должно быть готово к опасным условиям.

Джоко Видодо призвал агентство использовать новейшие технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что по состоянию на 21 февраля в стране зарегистрировано 5277 случаев заражения штаммом «Омикрон».