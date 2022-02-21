Керчь, Крым, 21 февраля 2022, 11:57 — REGNUM Первый автомобиль с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской Народных республик, вынужденно эвакуированных на территорию России, направлена из Керчи, сообщил 21 февраля в соцсетях глава администрации города Станислав Брусаков.
Всё, что было собрано 20−21 февраля, уже отправлено в места временного размещения эвакуированных. В городе, между тем, продолжают работу пункты приема гуманитарной помощи.
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Как сообщало ИА REGNUM, пункты гуманитарной помощи развёрнуты во многих городах Крыма, в том числе в Симферополе и в Ялте.