Керчь, Крым, , 11:57 — REGNUM Первый автомобиль с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской Народных республик, вынужденно эвакуированных на территорию России, направлена из Керчи, сообщил 21 февраля в соцсетях глава администрации города Станислав Брусаков.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Керчане не остаются безучастными к судьбе жителей народных республик Донбасса. Люди приносят в пункты приема овощи, крупы, макароны, тушёнку, консервы рыбные, конфеты и другие сладости, чай, кофе, бутилированную воду, детские вещи, мыло и другие средства личной гигиены. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли депутаты городского совета, сотрудники администрации, керченские предприниматели», — написал Брусаков.

Всё, что было собрано 20−21 февраля, уже отправлено в места временного размещения эвакуированных. В городе, между тем, продолжают работу пункты приема гуманитарной помощи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, пункты гуманитарной помощи развёрнуты во многих городах Крыма, в том числе в Симферополе и в Ялте.