Лаишевский район, Татарстан, 21 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Татарии проводится проверка после выявленного видео в соцсетях, где женщину с двумя детьми едва не придавила упавшая с крыши лавина снега. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Инцидент произошел возле дома №3А на улице Октябрьской в селе Песчаные Ковали Лаишевского района. На видеокадрах можно заметить, как женщина держит в руках малолетнего ребенка, а другого — чуть постарше — в последний момент успевает оттащить от падающей снежной лавины.

Ранее руководителю управляющей компании «Экономстрой+» прокуратура объявляла предостережение о недопустимости нарушения закона.

Надзорное ведомство оценит работу коммунальных служб и при наличии оснований будет принято соответствующее решение. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в шестом комплексе города Набережные Челны на семилетнюю девочку упал с крыши снег.

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