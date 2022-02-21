21 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 13:33 — REGNUM За сутки с 20 по 21 февраля через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России.

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Всех граждан, прибывающих на территорию РФ, тестируют на коронавирус, желающие могут сделать вакцинацию. Случаи заражения коронавирусом встречаются единичные.

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

На железнодорожном вокзале в Таганроге вынужденных временно переселиться ожидают поезда, которые следуют в Волгоградскую, Воронежскую, Курскую и Нижегородскую области. Они отправляются по мере наполнения, но не все желают далеко уезжать от дома. Многие надеются, что скоро можно будет возвращаться.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы сегодня приехали к горисполкому в Торез. Нам обещали, что вывезут через Марьинку на территорию Ростовской области, где будет какой-то пункт. Мы сели в автобус с сопровождающим от горисполкома и нас привезли в Иловайск. Оттуда до Успенки ехали холодным купейным поездом. По пути нам никто не мог дать внятных ответов. Одна девушка посоветовала звонить 112, другая сказала обращаться в МФЦ. Мы никто ничего не поняли. 8 автобусов там было. Нас привезли в Таганрог на вокзал. Оказалось, там стоят поезда на Рязань, еще куда-то. Хочешь — едь, хочешь — не едь. Мы поедем к родственникам в Ставрополь. Вот на электричке только из Таганрога сюда в Ростов-на-Дону приехали и сразу на автостанцию. Утром уже будем на месте», — рассказывает пенсионерка из города Торез Донецкой области.

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Вынужденных переселенцев, которые решили укрыться на время у родственников или друзей, значительно больше тех, кому вообще некуда идти. Люди находятся в полной дезориентации. Тяжелые сумки, уставшие и голодные дети, очереди и бесконечная дорога их вымотали, и они находятся на грани истерики. Многие хотят вернуться обратно, но берут себя в руки и продолжают путь. Все надеются, что приехали погостить на время.

Таганрогский залив, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы гуляют по побережью Таганрогского залива, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Хутор Рожок, Ростовская область, побережье Таганрогского залива Александр Погожев © ИА REGNUM