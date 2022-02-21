Курган, , 11:54 — REGNUM В Курганской области с января 2022 года плата за обращение с отходами для бизнеса возросла в 3−10 раз. Сельским предпринимателям насчитали плату за мусор с ростом в 60 раз, сообщает портал 45.ru.

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На возмущение представителей предпринимательского сообщества в правительстве региона ответили, что увеличились нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и они утверждены на пять лет.

«Департамент провёл сезонные замеры образования ТКО путем определения объёма и массы отходов. Затем был разработан проект приказа, в котором появились категории объектов, ранее не нормированных, а также обозначенные к ним расчётные единицы», — говорится в ответе изданию от департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

При этом, как уверяют в ведомстве, нормативы в Курганской области не выше, чем в других регионах. В Курганской области плата за отходы на один квадратный метр магазина составляет 15,1 рубля в месяц, в Челябинской области — 30,4 рубля, в Свердловской — 26,6 рубля в месяц.

«Региональный оператор «Чистый город» выразил готовность индивидуально проработать вопрос с каждым представителем предприятий торговли по начислению платы за вывоз ТКО путём начисления платы за фактический вывоз ТКО. Этот вариант оплаты за услугу подразумевает наличие собственного (арендованного) контейнера у предприятия, а также заключение договора с регоператором именно по фактически вывезенному объему ТКО», — предлагают путь к снижению платы за отходы курганским предпринимателям в департаменте.

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