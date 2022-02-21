Москва, , 11:54 — REGNUM В границы морского порта Анадырь на Чукотке войдут дополнительные участки — распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Морской порт. Анадырь AlGaman

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К новой территории порта Анадыря присоединят земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. Это поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Производительность труда» в морском рыбном порту города Находки началась реконструкция участка средств малой механизации (СММ), выбранного в качестве эталонного в проекте по улучшению.