Москва, , 13:06 — REGNUM Американский фильм «Анчартед: На картах не значится» вновь занял лидирующую позицию в российском кинопрокате. Информацию об этом опубликовало информационное агенство ТАСС 21 февраля.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» Скриншот YouTube

Так, картина сумела собрать за выходные в кинотеатрах более 258 млн рублей, обогнав почти в два раза своего конкурента «Смерть на Ниле» (131 млн рублей). Таким образом, проект Рубена Фляйшера второй уик-энд подряд зарабатывает статус лидера кинопроката в России.

Напомним, что российская премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

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