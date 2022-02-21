Москва, , 11:51 — REGNUM Почти половина жителей России (45%) считают 23 февраля профессиональным праздником всех военных. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для 13% просто еще один выходной день, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Женщины чаще называли День защитника Отечества праздником для всех мужчин — 41% против 32% представителей сильного пола. Мужчины же чаще говорили, что 23 февраля является просто дополнительным выходным — 16% и 10% сред женщин.

В 2022 году продлить отдых на 23 февраля отпусками и отгулами хотят лишь 6% респондентов. Чаще всего такими планами делились люди моложе 34 лет (10%).

Опрос проведён 9—17 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 381 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков.

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