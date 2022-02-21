Москва, , 11:50 — REGNUM Российские приоритеты на Ближнем Востоке остаются неизменными на протяжении многих лет. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», текст которого зачитал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Персидский залив Navoine.info

«Россия пользуется репутацией надёжного и предсказуемого международного партнёра в регионе», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что один из приоритетов России — комплексное урегулирование в Сирии. По его словам, Астанинский формат остаётся эффективным инструментом сирийского урегулирования, где Россия тесно сотрудничаем с иранскими и турецкими партнёрами.

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«Другое направление приложения наших усилий создание условий для поддержания безопасности в зоне Персидского залива», — отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что с этой целью в 2021 году была завершена работа, которая велась в тесной координации России с арабской и иранской сторонами, над обновлением российской концепции безопасности в Персидском заливе. Лавров указал на то, что она подразумевает «налаживание многосторонней координации в военно-политической сфере, завязывание экономических, гуманитарных, экологических и других связей».

«Обновлённая версия нашей инициативы сфокусирована на принятии долгосрочной программы совместных действий по укреплению региональной стабильности. Это включает создание механизмов разрешения споров и урегулирования конфликтов, а также определения основных параметров будущей архитектуры межгосударственного взаимодействия в зоне Персидского залива», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что устойчивая стабильность и спокойствие в Персидском заливе могут быть достигнуты только в свете сотрудничества между странами региона.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива — это давняя инициатива Москвы. По его словам, Россия на протяжении многих лет продвигает эту концепцию и заинтересована в устранении противоречий между арабскими странами, которые являются её партнерами и друзьями. Лавров добавил, что работа над её обновлённой версией велась с учётом последних событий в регионе.

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