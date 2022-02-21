Москва, , 11:50 — REGNUM В Кремле уже выясняют, сообщали ли американские спецслужбы российским коллегам о планируемых террористических актах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает о том, что такие сигналы поступали с американской стороны.

Ранее посольство США в России проинформировало своих граждан в России о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и в зонах на границе с Украиной, а также порекомендовали покинуть российскую территорию.