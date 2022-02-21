Москва, , 11:50 — REGNUM В трехсторонней встрече (Россия, Иран и Турция) в «астанинском» формате по Сирии, которая состоится в Анталье, примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом 21 февраля рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не все проблемы решены. Сейчас вот в Анталье состоится тоже встреча и двусторонняя с участием нашего министра (с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу — ред.), и трехсторонняя встреча министров иностранных дел гарантов «астанинского» процесса», — сказал он на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом ранее глава турецкого МИД Чавушоглу рассказал, что Анкара намерена в марте провести встречу в Анталье по Сирии в «астанинском» формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Дамаске состоялась встреча российского министра обороны Сергея Шойгу с сирийским президентом Башаром Асадом.