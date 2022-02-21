Гатчина, Ленинградская область, 21 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку. Гатчинской городской прокуратурой по этому случаю проводится проверка. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) skeeze Страшнее таксы зверя нет!

Нападение собаки произошло накануне днем 20 февраля в поселке Вырица Гатчинского района. Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, напала на ребенка предположительно такса, которая на днях потерялась у местных жителей. Данную информацию проверяют.

«Гатчинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения органами местного самоуправления федерального законодательства по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», — подытожили в ведомстве.

Кроме того, городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области менее 12 тыс. животных считаются безнадзорными, из них чуть менее 3 тыс. подлежат отлову для вакцинации и стерилизации.