Минск, 21 февраля 2022, 11:49 — REGNUM Белоруссия имеет право требовать отвода войск США и стран Североатлантического альянса от границ Союзного государства. Об этом 21 февраля заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич.
Он добавил, что российские военные покинут Белоруссию тогда, когда в этом появится объективная необходимость.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что Генеральные штабы вооружённых сил России и Белоруссии совместно выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства двух стран, которые прежде всего «направлены на недопущение войны». Также генерал добавил, что Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск, которая, если потребуется, даст соответствующий отпор.