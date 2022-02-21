Воронеж, , 11:46 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы ещё 218 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки, данные опубликованы 21 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее сообщалось о 217 новых госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе подтверждено ещё 5 082 случая заражения коронавирусом — на 10 случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после ковида ризнаны ещё 1259 пациентов, скончались за сутки 13 человек.

С начала пандемии на территории Воронежской области получили положительные результаты тестов на коронавирус 307 437 человек, выздоровели 222 465 пациентов, 7 481 скончались.