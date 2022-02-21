Хартум, , 11:54 — REGNUM Силовики разогнали очередную антиправительственную акцию в столице Судана — Хартуме. Об этом 21 февраля сообщает Khabaragency со ссылкой на заявление Суданского комитета врачей.

Протесты в Судане M.Saleh

По последним данным, полиция потребовала от протестующих разойтись, а после отказа — открыла огонь боевыми патронами.

Отмечается, что в результате инцидента один человек получил пулевое ранение в голову и скончался спустя несколько часов. Местные журналисты сообщают, что с ноября 2021 года суданскими полицейскими были застрелены 82 человека.

Суданская оппозиция регулярно проводит митинги с требованием отставки военного правительства страны, обвиняя его в нарушении конституции страны и узурпации власти.