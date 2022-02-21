Мадрид, 21 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Начиная с 21 февраля и до 28 марта включительно министерство культуры и спорта Испании проведёт процесс общественных слушаний и консультаций по законопроекту о кино и аудиовизуальной культуре. Об этом пишет агентство EFE.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Совет министров Испании уже одобрил проект закона о кино в середине февраля.

Общественное обсуждение — это обычная процедура, которая заключается в том, что любой гражданин, организация или ассоциация могут высказать свое мнение на сайте соответствующего министерства до начала разработки текста законопроекта.