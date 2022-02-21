Калуга, , 12:48 — REGNUM В Калужской области все государственные бюджетные медицинские организации переведены на новую цифровую платформу (ЕЦП) и имеют равные возможности в плане цифровой организации своей работы, сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Единая цифровая платформа в медицине Иллюстрация министерства здравоохранения Калужской области

Единая цифровая платформа — это более 100 подсистем и модулей, направленных на достижение целевых показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Система позволяет осуществлять управление потоками пациентов, оценивать заболеваемость, доступность медицинской помощи, проводить мониторинг основных показателей деятельности учреждений здравоохранения, анализировать данные. Медицинские организации области перешли на единую цифровую платформу с декабря 2021 года. Система создает единое информационное пространство в региональном здравоохранении и обеспечивает преемственность лечения, интегрируется с федеральными сервисами. Врачи получают доступ к интеллектуальным сервисам — системе поддержки принятия решений, справочникам, классификаторам, а также возможность работать в электронной медицинской карте пациента.

Пациентам внедрение современных электронных сервисов позволяет получать телемедицинские консультации, выписывать электронные рецепты, дистанционно открывать больничные листы. В области дистанционно оформлено 80 тысяч льготных рецептов, открыто 7,5 тыс. листов временной нетрудоспособности. Проведена интеграция с системой по выписке электронных рецептов для обычных (не льготных) препаратов и медицинских изделий. Завершаются настройки для отображения наличия лекарств в аптеках.

«Благодаря внедрению региональной медицинской информационной системы пациенты получили возможность выбора способа получения медицинской услуги-информации: это и мобильное приложение «К врачу», и мобильное приложение «Гостелемед», портал «Регистратура 40», портал «Госуслуги», это номер «122», голосовой помощник и чат-бот в Телеграм. Такой подход дает возможность получить помощь при любом количестве обращений. При этом вся информация находится в одном месте — на единой цифровой платформе», — отметил Константин Пахоменко.

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