Москва, , 11:43 — REGNUM Настойчивые попытки Запада технологически изолировать Китай представляют для КНР серьезный вызов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последнее время китайское руководство все более настойчиво продвигает в область практической политики установку «развитие и безопасность», которая базируется на идее так называемой «двойной циркуляции» экономики, в рамках которой «внутренняя циркуляция» должна быть главной, — объяснил Цыплаков. — Но в то же время властям КНР необходимо найти золотую середину, так чтобы опора на внутреннюю циркуляцию и безопасность не привели к искусственной закрытости. Одновременно настойчивые попытки Запада технологически изолировать Китай в случае их последовательного проведения могут в перспективе создать серьезные помехи и риски экономическому развитию и представляют для Китая серьезный вызов».

Как подчеркнул профессор, глобальная изоляция Китая, безусловно, потенциально может снизить его инвестиционную привлекательность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для КНР главным приоритетом становятся иностранные инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

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