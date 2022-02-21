Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Сразу два судостроительных завода, входящих в группу «Вега», получили многомиллионные иски от ООО «Селандиа лайнз». Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не принял исковые заявления к производству, передаёт ИА REGNUM.

В суде Pixabay.com

Оба иска поданы 18 февраля 2022 года. Ответчиком по первому выступает АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод». Сумма претензий составляет 40 947 970,73 рубля.

По второму иску ответчик — АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» (Волгоградская область). Сумма требований составляет 66 202 428,43 рубля.

Детали по данным спорам пока не раскрывались.

На сайте компаний-ответчиков отмечается, что они входят в «Vega Group». В эту же группу входят ООО «Объединенные Верфи Вега» и Балаковский судостроительно-судоремонтный завод из Саратовской области.

Напомним, ранее волгоградский завод из дивизиона «Веги» обратился с финансовым иском к Минобороны России. Сумма иска составляет более 10,8 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.