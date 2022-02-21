Брюссель, 21 февраля 2022, 11:42 — REGNUM Работа над ограничительными мерами ЕС против России завершена, в критической ситуации будет созвана экстренная встреча глав МИД стран Евросоюза, где они будут представлены. Об этом 21 февраля заявил заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».
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