Москва, 21 февраля 2022, 11:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 21 февраля примет участие в большом заседании Совета безопасности РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Это большой Совет безопасности», — сказал Песков.
По его словам, выступит как сам президент, так и другие члены Совбеза.
Помимо этого, Путин в течение дня проведёт ряд международных телефонных разговоров.