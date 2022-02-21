Москва,
21 февраля 2022, 11:40 — REGNUM За последние семь дней стоимость биткоина (BTC) снизилась на 12%, до $39 тысяч, в то время как потенциал для дальнейшего падения котировок сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
«Тем не менее, негатив сейчас наблюдается не только по криптовалюте, а в целом по рискованным инструментам, например, технологическим акциям США: за минувшую неделю индекс Nasdaq, с которым коррелирует BTC, просел на 4,3%.
При этом, динамика акций компаний, демонстрировавших наиболее бурный рост после начала пандемии, в целом совпадает с динамикой BTC: например, бумаги CrowdStrike Holdings (кибербезопасность) растеряли за неделю 13%, Sea Limited (мобильные игры) — 15% и т. д.
Иными словами, речь идет о глобальном снижении аппетита к риску, что и находит свое отражение в стоимости, в том числе, и криптовалюты.
Каких-то позитивных новостей по цифровым активам нет, в то время как ожидаемое сокращение стимулирующих программ ФРС, геополитическая напряженность в Восточной Европе, подавление протестов в Канаде — все это служит не самым лучшим фоном.
В таких условиях стоит ожидать дальнейшего снижения котировок вплоть до $35 тысяч и ниже», — высказал свое мнение эксперт.
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