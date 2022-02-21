Москва, , 11:40 — REGNUM За последние семь дней стоимость биткоина (BTC) снизилась на 12%, до $39 тысяч, в то время как потенциал для дальнейшего падения котировок сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта (сс) geralt

«Тем не менее, негатив сейчас наблюдается не только по криптовалюте, а в целом по рискованным инструментам, например, технологическим акциям США: за минувшую неделю индекс Nasdaq, с которым коррелирует BTC, просел на 4,3%.

При этом, динамика акций компаний, демонстрировавших наиболее бурный рост после начала пандемии, в целом совпадает с динамикой BTC: например, бумаги CrowdStrike Holdings (кибербезопасность) растеряли за неделю 13%, Sea Limited (мобильные игры) — 15% и т. д.

Иными словами, речь идет о глобальном снижении аппетита к риску, что и находит свое отражение в стоимости, в том числе, и криптовалюты.

Каких-то позитивных новостей по цифровым активам нет, в то время как ожидаемое сокращение стимулирующих программ ФРС, геополитическая напряженность в Восточной Европе, подавление протестов в Канаде — все это служит не самым лучшим фоном.

В таких условиях стоит ожидать дальнейшего снижения котировок вплоть до $35 тысяч и ниже», — высказал свое мнение эксперт.

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