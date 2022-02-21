Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Екатеринбурге автомобилиста будут судить за совершение смертельного ДТП. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде

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Авария произошла в октябре 2021 года. Следствие установило, что екатеринбуржец двигался из Екатеринбурга в Полевский Свердловской области со скоростью 125 км/ч. При этом ее максимально допустимое значение составляло 90 километров в час. Из-за высокой скорости водитель потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с отечественной машиной. Ее водитель погиб от полученных травм.

Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал.