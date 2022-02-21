Симферополь, , 11:40 — REGNUM В Республике Крым за сутки госпитализированы 188 пациентов с заражением коронавирусом, данные 21 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 20 февраля, сообщалось о 203 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подтвержден на территории Крыма за сутки 1 181 случай заражения коронавирусом. Утром 20 февраля сообщалось о 1362 новых заразившихся. Выздоровевшими за последние сутки признаны 1 332 пациента, ещё шесть скончались.

В общей сложности в Крыму с начала пандемии подтверждено 154 148 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 136 639 пациентов. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 4 848 крымчан.