Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В столице Чувашии продолжается «рост уровня автомобилизации», в среднем личная машина есть у каждого третьего горожанина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на планёрке в правительстве заявил 21 февраля глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Данные администрации Чебоксар Cap.ru

В Чебоксарах количество личного зарегистрированного автотранспорта растёт каждый год. Если в 2014 году в собственности горожан насчитывалось 104,9 тыс. машин, то в 2017 году достигло 117,5 тыс. единиц, к 2020 году увеличилось до 129,4 тыс. единиц, а по итогам 2021 года составило 138,8 тыс. автотранспорта.

Таким образом, число личных автомобилей за последние шесть лет возросло на 32,3%, а за последний год — на 7,3%. Обеспеченность личным транспортом выросла с 0,207 в расчёте на одного жителя в 2014 году до 0,274 по итогам 2021 года.

«В городе продолжается рост уровня автомобилизации, существенно возросла нагрузку на улично-дорожную сеть. В среднем на один многоквартирный дом приходится 57 автомобилей, то есть на каждого третьего жителя — по автомобилю», — сообщил сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин.