Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Краткосрочный «дистант» оказался эффективной мерой для прерывания заражений у школьников Санкт-Петербурга, сообщила 21 февраля вице-губернатор Ирина Потехина.

Заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге. Vk.com/irina_potehina

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Напомним, петербургские школьники 7−11 классов вернулись в учебные классы 14 февраля, до этого две недели они находились на дистанционном обучении из-за роста числа заболевших ковидом несовершеннолетних.

«Сегодня мы можем совершенно четко сказать, что краткосрочный дистант оказался эффективной мерой для прерывания заражений у детей», — подчеркнула чиновница.

По ее словам, с зимних каникул дети и педагоги вышли в школу практически в полном составе: на удаленке находились всего два класса, а количество болеющих не превышало 500 человек у школьников и 100 человек у учителей. На таком уровне ситуация держалась всю первую учебную неделю. Но уже со второй — цифры начали стремительно расти и, к концу января, 4145 классов — больше 20% — ушли на «дистант», а на смешанный формат — больше 17 тыс. детей.

К моменту выхода на очное обучение 14 февраля на удалёнке остались всего 75 классов, а спустя еще неделю — 30. На убыль пошла и заболеваемость педагогов — с пиковых 4935 до сегодняшних 869. На смешанном формате продолжают учиться чуть больше 5 тыс. школьников.

«И хотя общая заболеваемость в городе пока ещё снижается медленно, школы практически вернулись к нормальному графику учебы», — подытожила Ирина Потехина.

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