Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Екатеринбурге выставили на торги завод радиоаппаратуры на улице Щорса. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Стартовая цена лота составляет 238, 6 млн. рублей.

Деньги

(сс)zoosnow

Покупателя обязуют сохранить целевое значение объекта. Он также будет должен выкупить цеха и склады, которые находятся в залоге у разных банков. Торги проходят в форме закрытого аукциона. К ним допускают только тех, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа.

Заявки на участие в аукционе подаются до 21 февраля. На следующий день, 22 февраля проведут конкурс среди потенциальных покупателей.