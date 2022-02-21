Саратов, , 11:37 — REGNUM В Саратове в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По материалам следствия, в феврале текущего года один из адвокатов Саратовской области, находясь на территории Октябрьского района в городе Саратове, получил от действовавшего в рамках оперативных мероприятий представителя одного из участников гражданского судопроизводства, деньги частями в общей сумме более 3 млн рублей. За незаконное вознаграждение предполагалось принятие судьями положительных решений по гражданским делам в пользу его доверителя. При этом реально повлиять на судей злоумышленник не мог.

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове адвокат в сговоре со своей знакомой, ведущей бухгалтерский учет в отношении пяти юридических лиц, специализирующихся на реализации продукции общественного питания, злоупотребили доверием руководителей организаций и похитили деньги с их расчетных счетов в сумме не менее 52 млн рублей.

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