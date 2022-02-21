Южно-Сахалинск, , 11:36 — REGNUM На Сахалине в ряде районов области 22 февраля из-за снегопада и метели отменили занятия в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дистанционно будут обучаться из-за непогоды школьники Корсаковского и Томаринского районов, Невельска, Холмска, Александровска-Сахалинского, Южно-Курильска, Курильска, села Троицкое и Южно-Сахалинска. В Долинске в онлайн-формате будут обучаться школьники 1−6 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, где за 20−21 февраля выпало 70% месячной нормы осадков, устраняют последствия циклона.