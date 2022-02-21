Канберра, , 11:40 — REGNUM Министр обороны Австралии Питер Даттон 20 февраля, выступая в эфире телеканала Sky News, в очередной раз разразился критикой в адрес лейбористов за их слабую политику в отношении вопросов, связанных с национальной безопасностью.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, Даттон заявил, что Лейбористская партия Австралии «печально известна» своей слабостью в вопросах национальной безопасности. Поэтому, рассуждал он дальше, сейчас не время для их прихода к власти.

Министр Даттон отметил, что хочет укрепить национальную безопасность Австралии на фоне беспокойства по поводу китайской «агрессии» в период правления Си Цзиньпина.

«Я хочу убедиться, что у Австралии есть сила, для наращивания которой нам потребуется несколько лет. Мы уже начали это, заключив AUKUS и подписав контракты на строительство подводных лодок, но многое еще предстоит сделать», — сказал Даттон.

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