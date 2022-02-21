Ижевск, 21 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Удмуртии начата доследственная проверка публикации в социальных сетях о том, что около одной из водонапорных башен ребёнок провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Mchs.gov.ru Лед

Установлено, что в 30 метрах от дома, где живет ребенок, находится водонапорная башня, которая принадлежит ООО «Балезинская сортоиспытательная станция». Наледь образовалась из-за выбросов излишков воды через дренажное отверстие.

В январе текущего года ООО ремонтировало перепускной патрубок башни, что способствовало вымыванию льда и образованию проема. Именно в него во время прогулки провалился ребенок. Из проема мальчика достал его отец, телесных повреждений ребенок не получил.

По итогам проверки выяснилось, что водонапорная башня, в нарушение свода соответствующих правил, не ограждена. Также отсутствует глухое ограждение высотой 2,5 метра в зоне санитарной охраны первого пояса для водонапорной башни. Около башни имеется пешеходная тропинка.

После проверки прокурором в адрес главы ООО «Балезинская сортоиспытательная станция» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Аткарске (Саратовская область)15 февраля провалилась под лед 12-летняя девочка. Ребенок провалился под лед в районе детского пляжа на реке Аткара. Прибывшие спасатели извлекли девочку из воды и передали медикам. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

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