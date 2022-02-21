Новосибирск, , 11:35 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 5001 новый случай заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 186 808, сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 85 081 человек, в том числе 415 за последние сутки. Скончались ещё десять пациентов в возрасте от 44 до 90 лет. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 4885 пациентов.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 879 пациентов, в том числе 123 ребенка. В отделениях реанимации находятся 307 человек. На ИВЛ — 42 пациента», — добавили в оперштабе.