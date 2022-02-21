Пекин, , 11:34 — REGNUM Олимпийская сборная России ожидала в самолете вылета из Пекина в Москву в течение четырех часов. Об этом 21 февраля сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

Самолет (сс) Falcon® Photography

«Четвёртый час сидим в самолёте и, быть может, через 40 минут взлетим. А может, и нет», — написал он в своем сообщении.

Также спортивный комментатор добавил, что такая долгая задержка связана, по его информации, с погрузкой багажа.

Отметим, по итогам зимней Олимпиады в Пекине сборная России стала девятой в медальном зачёте, выиграв шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.