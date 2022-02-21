Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM «Водоканал» Екатеринбурга заплатит крупный штраф за отказ подключить к водоснабжению здание делового центра. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

Штраф

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В службе установили, что ЕМУП «Водоканал» злоупотребил своим доминирующим положением. Предприятие не имело право не подключать к водоснабжению здание делового центра «Искра» в Екатеринбурге.

ЕМУП получил предупреждение. После чего возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Водоканалу» назначили штраф в размере 5,5 млн. рублей. Деловой центр теперь получит водоснабжение. «Водоканал» направил в адрес бизнесмена подписанный со своей стороны проект договора подключения делового центра.