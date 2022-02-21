Канберра, 21 февраля 2022, 11:35 — REGNUM 17 февраля два военно-морских корабля Китая находились в исключительной экономической зоне Австралии, когда к ним приблизился разведывательный самолет ВВС Австралии, который якобы был подвергнут «лазерной атаке». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже заявил, что действие китайских военных поставили жизни экипажа под угрозу.
Однако 21 февраля издание The Global Times написало, что австралийский самолет практиковал «небезопасную и провокационную» разведку китайских кораблей и сам спровоцировал инцидент.
В статье говорилось, что возмущение Австралии инцидентом является «попыткой облить Китай грязью».
»Австралия не сообщила, насколько близко ее самолет пролетел рядом с китайскими судами, поэтому люди оставались в неведении, почему китайские корабли вынуждены принимать оборонительные контрмеры», — отметил в интервью изданию аналитик Сун Чжунпин.
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