Канберра, 21 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 17 февраля два военно-морских корабля Китая находились в исключительной экономической зоне Австралии, когда к ним приблизился разведывательный самолет ВВС Австралии, который якобы был подвергнут «лазерной атаке». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже заявил, что действие китайских военных поставили жизни экипажа под угрозу.

U.S. National Archives Китайский боевой корабль

Однако 21 февраля издание The Global Times написало, что австралийский самолет практиковал «небезопасную и провокационную» разведку китайских кораблей и сам спровоцировал инцидент.

В статье говорилось, что возмущение Австралии инцидентом является «попыткой облить Китай грязью».

»Австралия не сообщила, насколько близко ее самолет пролетел рядом с китайскими судами, поэтому люди оставались в неведении, почему китайские корабли вынуждены принимать оборонительные контрмеры», — отметил в интервью изданию аналитик Сун Чжунпин.