Москва, 21 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Для Китая главным приоритетом становятся иностранные инвестиции в высокотехнологичные отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Для КНР в плане иностранных инвестиций главным приоритетом становятся инвестиции в высокотехнологичные отрасли. При этом Китай интересуют не столько собственно средства иностранных инвесторов, сколько возможности получения иностранных технологий, управленческого опыта, — пояснил Цыплаков. — Проводимая в настоящая время США и некоторыми их союзниками политика так называемого «декаплинга» нацелена на прежде всего на то, чтобы блокировать китайские интересы на этом направлении».

Однако, как пояснил профессор ВШЭ, у Китая есть свой сильный козырь — огромный внутренний рынок.

«Он очень привлекателен для иностранного бизнеса, поэтому многие иностранные компании не торопятся сворачивать свою деятельность в Китае, по сути тихо саботируя призывы собственных правительств вернуться домой», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что китайская экономика начала терять одно из своих главных преимуществ.