Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чебоксарах начата проверка после сообщений о падении снега на женщину с двумя детьми. Об этом ИА REGNUM заявили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Сосульки Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Чебоксарах. Ранее в соцсетях сообщалось, что вечером 20 февраля с крыши одного из баров по улице Гастелло снег сошёл на проходящих мимо женщину и двух её детей в возрасте четырёх и шести лет.

«По предварительным данным, женщина получила травму шейного отдела позвоночника, дети не пострадали», — говорится в сообщении.

«Из пояснений пострадавшей следовало, что снег упал с козырька здания, рядом с которым они проходили. При этом из-за тяжести снега самостоятельно выбраться из-под него они не могли — в этом помогли проходящие рядом прохожие», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Доследственная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Выясняются детали происшествия, устанавливаются ответственные за содержание территории и решается вопрос о назначении судебных экспертиз.

Напомним, что в Чебоксарах в входные стояла плюсовая температура и оттепель, в связи с чем начал резко таять снег.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее ЧП со сходом снега в Чебоксарах произошло в феврале 2019 года. В результате схода наледи травму головы получил подросток.

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