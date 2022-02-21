Рязань, , 11:33 — REGNUM Для прибывающих беженцев с территории Донбасса подготовлено 13 пунктов временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства Рязанской области.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эвакуированных граждан разместят в Рязани, Сасово, Касимове, в посёлке Солотча, а также в Рязанском, Спасском и Рыбновском районах. Все пункты временного размещения оснащены видеокамерами, помещения подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований. Для беженцев организуют горячее питание и выдачу предметов первой необходимости.

«Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса дано поручение проработать вопросы организации обучения школьников, оказания медицинской помощи, сбора гуманитарной помощи от юридических и физических лиц», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 февраля и до особого распоряжения на территории Рязанской области введён режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения ЧС, связанной с предполагаемым прибытием на территорию региона граждан из Донецкой и Луганской областей Украины.