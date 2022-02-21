Мурманск, 21 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Мурманская область готова принять 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Мурманская область готова принять людей в силу обстоятельств, которые сложились, и готова оказать помощь тем, кто вынужден покинуть свои дома. У нас точно есть готовность принять 300 человек», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля после призыва властей ДНР и ЛНР к своим согражданам временно выехать в Ростовскую область из-за угрозы ударов со стороны ВСУ в республиках началась эвакуация.