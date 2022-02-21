Муром, Владимирская область, 21 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Муроме Владимирской области на 11-летнего ребёнка обрушился лёд с крыши. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Сосульки

19 февраля на проходящего по тротуару школьника с крыши многоэтажного дома упал лед. 11-летний мальчик получил травму головы. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников жилищно-коммунальной сферы, ответственных за своевременную организацию чистки крыш зданий и сооружений от сосулек, снега и наледи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.