Северск, Томская область, 21 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Томской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки, совершённом в 2007 году. Как сообщили в пресс-службе МВД России, преступление произошло в Северске.

СУ СКР по Томской области В Томской области задержан подозреваемый в убийстве

19-летняя горожанка пропала в конце июня почти 14 лет назад, после того, как отметила в кафе завершение учебного года с однокурсниками. Через некоторое время её тело было найдено с признаками насильственной смерти в лесополосе.

Было возбуждено уголовное дело, выйти на след подозреваемого долгое время не удавалось. Лишь в начале 2022 года правоохранители получили оперативную информацию о возможной причастности к убийству 39-летнего местного жителя.

«Граждане вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак был замечен в салоне автомобиля одного из местных жителей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Личность мужчины была установлена, однако он оказал активное сопротивление при задержании, повредив руку одному из сотрудников полиции. К настоящему времени он уже дал признательные показания и заключён под стражу.