Сеул, 21 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Южной Корее задумались о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Об этом сообщат Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Правительство рассматривает возможность поддержки ЕС в случае обострения ситуации на Украине и возникновения трудностей с поставками природного газа», — сообщили в МИД.

Ранее США попросили своих союзников, в том числе Южную Корею и Японию, поделиться своими запасами природного газа с ЕС. Однако Сеул отклонил запрос, сославшись на повышенный внутренний спрос в зимнее время года.

В ЕС также выразили надежду на заключение соглашения об обмене СПГ с партнерами, включая Южную Корею, чтобы преодолеть надвигающиеся перебои с поставками.

По данным другого информационного источника, Сеул может поставить СПГ в ЕС после того, как в стране будет наблюдаться избыток природного газа.