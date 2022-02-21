Красноармейский район, Приморский край, , 11:30 — REGNUM В Красноармейской районной больнице в ходе комплексной проверки выявлена масса нарушений — в отставку отправлены главный врач и главный бухгалтер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

В больнице

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В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства, а именно нецелевое использование средств краевого бюджета и бюджета ОМС, порядка ведения бухгалтерского учета, положений об оплате труда, в сфере закупок товаров, работ и услуг в части оплаты государственных контрактов.

«Выявлено нецелевое использование средств из краевого бюджета в размере 300 тыс. рублей, из средств ОМС — почти 1,3 млн, неэффективное использование средств из краевого бюджета — более 191 тыс. рублей, отсутствие закупленного оборудования на сумму 566,8 тыс. рублей. Кроме того, установлено, что на 1 октября 2021 года имелась кредиторская задолженность в размере 18,3 млн рублей, в том числе просроченная в размере 16,5 млн рублей — 90% от общей суммы», — сказал министр государственного финансового контроля Приморского края Андрей Блохин.

Также во время проверки были выявлены недостатки проведенного ранее в больнице капитального ремонта, подрядчик их устранил.

Медицинское оборудование, которое закупили и не использовали, хранилось на складах.

«Правоохранительные органы уже занимаются выявленными нарушениями, пусть дают свою правовую оценку, а то там «удельное княжество» устроили — сами себе заработные платы начисляли, премии родственникам. Мы не можем затащить на север высококвалифицированных специалистов — это штучный товар. А там средства не врачам распределяют, а — административно-управленческому персоналу. Нужно наводить порядок в таких больницах. Это повод усилить внутренний финансовый контроль не только здесь, но и в целом во всех подобных учреждениях. Нарушения очень существенные», — прокомментировала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, в прокуратуру Чувашии в 2021 году число жалоб сократилось на 10%, что в ведомстве объясняют профилактической работой.